العراق: فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين في بابل بسبب تزايد إصابات كورونا

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أعلنت خلية الأزمة لمواجهة جائحة كورونا في محافظة بابل العراقية، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين بسبب تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحملت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد- أهالي المحافظة مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة عدم التزامهم بإجراءات الوقاية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس السبت، تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم لتتجاوز حصيلة المصابين 17.3 مليون حالة.

وأوضحت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الوباء سيستمر طويلًا، لافتة إلى أنه ما يزال يمثل حالة طارئة على نطاق دولى.