البرلمان البحريني يدين تصريحات وزير الدفاع التركي ويعلن التضامن مع الإمارات

أعربت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن استنكارها ورفضها التام للتصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشكله من تجاوز واضح للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، وتهديد مباشر لأمن دولة عربية شقيقة، وانتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول.

وأوضحت اللجنة، أن دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قد تميزت بالمواقف القومية العربية الأصيلة في الدفاع عن الأمن القومي العربي، ودورها الفاعل والبناء في المجتمع الدولي وجهودها في مجال الإنسانية والسلام العالمي، وأن أي تهديد أو مساس بأمن دولة الإمارات هو تهديد لأمن دول العالم العربي والسلم الإقليمي في المنطقة.

وأكدت وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

ودعت لجنة الشئون الخارجية المجتمع البرلماني العربي، لبيان الموقف الداعم للإمارات، ورفض واستنكار وإدانة تصريح وزير الدفاع التركي، والتدخلات التركية في الشئون العربية، وأهمية بناء العلاقات عبر لغة الحكمة والدبلوماسية لا التهديدات والتدخلات المرفوضة، من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد هاجم الإمارات، في لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية، واتهمها بدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا في ليبيا وسوريا، وقال إن بلاده «ستحاسب الإمارات على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين، بحسب تعبيره.