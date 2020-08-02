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صحيفة إماراتية: تركيا تحاول إشعال الحرب في ليبيا للتحكم في النفط

أبوظبي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:44 ص

قالت صحيفة (البيان) الإماراتية، إن تركيا تحاول إشعال فصل جديد من الحرب في ليبيا، بهدف التحكم في النفط الليبي مالياً وتجارياً.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "اغتراب الدبلوماسية التركية"- أن بعض الاضطرابات الداخلية في عدد من الدول العربية بلغت مرحلة التسوية السياسية، إلا أن التدخلات الإقليمية في القضايا العربية، تمنع إسكات الأسلحة، وتفتح الباب أمام فصول جديدة من الدمار على مختلف المستويات، مشيرة إلى أنه في ظل الكارثة الجماعية التي تشهدها المجتمعات العربية في الدول المضطربة، فإنه لا جريمة توازي توفير أسباب استمرار الحرب وتعطيل المسار السياسي، وفرض منطق الميليشيات على الحكم، وهذا ما يجري في عدد من الدول العربية في ظل تدخلات إقليمية سافرة.

وأضافت أن التدخل التركي يضفي طابعاً أيديولوجياً إضافياً على الاضطرابات الحالية في الدول العربية، فالمخطط التركي يقوم على تمكين ميليشيات تعتمد منهجاً إرهابياً متطرفاً، نقيضاً للتسامح والاعتدال والتسويات، مأخوذاً بمنطق السلاح وترهيب المجتمعات وتحطيمها عبر العنف، كما في حالات الانتقام الوحشية التي شهدتها مدينة ترهونة غرب ليبيا، ومناطق احتلتها تركيا في شمالي سوريا والعراق.

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