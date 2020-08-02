المكسيك: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 434 ألفا و193 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 434 ألفا و193 حالة، وذلك عقب تسجيل 9556 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المكسيكية.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 47 ألفا و472 حالة، وذلك عقب تسجيل 784 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.