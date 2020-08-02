صنف الإنجليزي واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، ضمن أفضل ثلاثة لاعبين بالعالم، مشبهًا إياه، في طريقة لعبه، بستيفين جرارد، أسطورة ليفربول، ورايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد.

وقال روني في مقاله بصحيفة «ذا تايمز» البريطانية: «لا شك في كون كيفين دي بروين هو أهم أسلحة مانشستر سيتي، فهو حاليًا ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم».

وأضاف أسطورة اليونايتد: «اللعب أمام دي بروين لم يكن سهلا أبدا، وسأتذكر دائما استخدام إيفرتون لي رفقة مورجان شنايدرلين أمام خط وسط مانشستر سيتي، وفيه دي بروين، وديفيد سيلفا، وفيرناندينيو، مع نزول رحيم ستيرلينج لمساندتهم، لقد فاقونا عددا، كنت أتحدث أنا وشنايدرلين ونقول لبعضنا (ما الذي يحدث هنا؟). كنا متأخرين بثلاثية بالفعل بعد 37 دقيقة، ونسبة استحواذنا على الكرة 18% فقط».

وتابع: «دي بروين يٌذكرني بستيفين جيرارد، فتجده ينجرف نحو الجهة اليمنى ويرسل العديد من الكرات الرائعة مثلما اعتاد جيرارد أن يفعل، وما يعجبني فيه أنه يحب المخاطرة. يفضل دائما التمريرات الصعبة ولا يرتكن للتمرير السهل فقط».

وتابع: «أنت ترى، حين يملك الكرة في مساحة خالية، فتجد زملاءه يبدأون مباشرة في الركض. وتلك هي أكبر ميزة يمكن للاعب الوسط توفيرها، حين كنت ألعب رفقة جيجز في مانشستر يونايتد ويستلم جيجز الكرة، كنت أبدأ في الركض مباشرة لأنني أعلم أنه سيحاول وسينجح في توصيل الكرة لي أمام المرمى. دي بروين كذلك».

وأتم: «الفرق تظن أن بإمكانها إجباره على إرسال الكرة على الأطراف، فتجده يخدعهم ويرسل الكرة في المساحات الضيقة بطريقة بارعة».