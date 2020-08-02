«فيسبوك» تحجب حسابات بعض مؤيدى الرئيس البرازيلى فى الخارج

وافقت شركة «فيسبوك» على حجب حسابات بعض مؤيدى الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو فى الخارج، وذلك حسبما أفاد متحدث باسم الشركة، أمس الأول.

وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن قرار الحجب يأتى فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة جاهدة لنقض حكم أصدره قاضى المحكمة العليا البرازيلية فى إطار تحقيق حول ما يشتبه بقيام مجموعة من المستخدمين بنشر أخبار كاذبة عن المحكمة.

وقال المتحدث باسم «فيسبوك» فى رسالة إن الشركة لا ترى بديلا آخر فى هذه المرحلة، سوى الامتثال لقرار المحكمة القاضى بحظر هذه الحسابات على مستوى العالم، كما أننا سوف نتقدم باستئناف ضد هذا الحكم أمام المحكمة العليا لإلغائه.

وكان عملاق التواصل الاجتماعى قد وافق فى بادئ الأمر على حجب حسابات عدد من مؤيدى بولسونارو داخل البرازيل فقط.

يشار إلى أن حكم المحكمة هو جزء من تحقيق يتعلق بشبكة للأخبار الزائفة. ويستهدف أنصار الرئيس المتشددين، مثل الناشطة اليمينية سارة وينتر، من مجموعة «دى برازيل 300».