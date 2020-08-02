خبيرة ألمانية تطالب بزيادة الاهتمام بالعنف المنزلي ضد الرجال

طالبت خبيرة ألمانية بزيادة الاهتمام بموضوع العنف المنزلي ضد الرجال، وقالت إن من المحتمل أن تكون الأعداد الحقيقية لحالات تعرض الرجال للعنف المنزلي، أعلى كثيرا من الأعداد الرسمية.

وقالت الطبيبة فيرينا كولبه، المختصة في الطب الشرعي في معهد الطب الشرعي التابع لكلية الطب بجامعة روستوك شمالي ألمانيا، إن هذا الموضوع يثير أعلى درجات الخجل لدى الضحايا وهذا هو السبب في أنهم نادرا ما يحررون محاضر بهذه الجرائم.

ودعت "كولبه"، خدمات الإسعاف وأقسام الاستقبال والأطباء المقيمين إلى مراعاة تتبع آثار العنف المنزلي عند فحص الرجال.

وقالت إنه ينبغي أن يعرف الرجال أنه ستتم معاملتهم في هذه الأزمات بنفس القدر بالضبط الذي تتم به معاملة النساء.

واشتركت كولبه مع أندرياس بوتنر، رئيس قسم الطب الشرعي في كلية الطب جامعة روستوك، في الحديث عن هذا الموضوع لدورية "مجلة الأطباء الألمانية" الصادرة غدا الاثنين.

وحسب بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، فإن هناك 324 امرأة و87 رجلا راحوا ضحية جرائم قتل أو شروع في قتل من قبل شركاء حياتهم السابقين في عام 2018.

وأضافت هذه البيانات أنه في نفس العام تعرض نحو 26 ألف رجل و114 ألف امرأة للعنف المنزلي.