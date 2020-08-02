 أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 1.3% لتصل إلى 4.62 مليون - بوابة الشروق
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أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 1.3% لتصل إلى 4.62 مليون

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 3:50 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 3:50 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، لتصل إلى 4.62 مليون، حتى الآن، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت الزيادة على الصعيد الوطني في حالات الإصابات أقل من متوسط الزيادة اليومية وهو 1.4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة وهي 506613، بزيادة 1.2 بالمئة عما كانت عليه في نفس الوقت أمس السبت.

وشهدت ولاية ألاسكا زيادة 4.9 بالمئة في عدد حالات الإصابة مقارنة بما كانت عليه أمس، ليصل الإجمالي إلى 3136 بها.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الوفاة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 289 شخصا.

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