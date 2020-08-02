المطرب السعودي هيثم الشاولي يعود بكليب «البنت ديا»

طرح المطرب السعودي هيثم الشاولي أحدث كليباته الغنائية بعنوان «البنت ديا»، على قناة مزيكا الفضائية وقناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتنتمي الأغنية إلى نوعية موسيقى التسعينيات، وهي من كلمات وألحان عصام مصطفى، وتوزيع موسيقى وائل صبري، ومن إخراج مجد طالب الحجلي.

وتقول كلماتها: "البنت ديا.. الحلوة ديا.. ايوة بحب البنت ديا.. مش عايز الا هي.. هي حياتي وكل ما ليا.. ومفيش منها اتنين في الكون.. حبيتها يا خلق يا هو.. قولولي اعمل ايه وياها".

ويعد الكليب عودة للفنان والطبيب السعودي هيثم الشاولي إلى مجال الغناء، بعد غياب استمر أكثر من 10 سنوات، حيث حضّر ألبومًا جديدًا بعنوان «أول رومانسيات»، والذي طرحه منذ عامين ويحتوي على 14 أغنية وقرر تصوير أغانيه بطريقة الفيديو كليب واحدة تلو الأخرى.

وفي سياق متصل وحيث انه في الاساس طبيب، فقد طرح مؤخرا الفنان هيثم الشاولي فيديو كليب بعنوان «ملايكة من البشر» يدور حول دور الاطباء والطاقم الصحي في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعن تضحيات ومعاناة الطاقم الطبي في انقاذ البشرية والإنسانية من هذا الوباء الخبيث وتمت اذاعته ايضا على قناة مزيكا ونال استحسان الجميع.

وقد صرح الفنان هيثم الشاولى انه من اسباب عودته للغناء هو تشجيع ولى العهد الامير محمد بن سلمان -حفظه الله-، للفنون والفنانين السعوديين و تهيئة الجو الفني المناسب للإبداع.

واعلن الشاولي عن تصويره فيلم سينمائي جديد، قصته و بطولته ضمن اوائل الافلام السعودية التي سيتم انتاجها بمصر والفيلم جزء كبير منه مأخوذ من قصة حياة الشاولى كطبيب وفنان يعيش في جو مرح، ويعكف هذه الايام على متابعة اللمسات الاخيرة للسيناريو والحوار مع المؤلف.

الجدير بالذكر ان الفنان هيثم الشاولي يعد من اشهر نجوم جيل التسعينات في الغناء حيث كان من مؤسسين الغنوة الشبابية في مصر بحكم دراسته في كلية الطب وقتها بالقاهرة، ومن اشهر الأغاني القديمة له: احلى الاشواق وعيني على الايام، وبحبك وخايف، وفاضل على الحلو، واغنية بتغرب وهي تعتبر من اوائل الأغاني التي يتم تصويرها بالكمبيوتر جرافيك والرسوم المتحركة حتى انها اختيرت من افضل الكليبات على مستوى العالم في قناة mtv العالمية عام 1996، والشاولي هو اول من انشأ مركز لتعليم الموسيقى في السعودية عام 2010.

ولمشاهدة كليب البنت ديا من خلال الرابط التالي: