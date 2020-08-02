 مؤمن زكريا يوجه رسالة جديدة غامضة - بوابة الشروق
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مؤمن زكريا يوجه رسالة جديدة غامضة

محمد جلال
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 12:06 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 12:18 ص

وجه مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، مساء اليوم السبت، رسالة غامضة جديدة لمتابعيه عبر حسابه على الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال مؤمن زكريا عبر حسابه على موقع تويتر:" ماضاقت الا مافرجت، دي مابتفضلش على حالها الحمد الله".

وحصل مؤمن زكريا على وعد مسؤولي النادي الأهلي بالتكفل بكافة مصروفات علاجه خلال الفترة المقبلة، كما حصل بالفعل على دفعة مالية من الأهلي سافر عن طريقها إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.

يذكر أن تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن من قبل أنه من سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا.


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