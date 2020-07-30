تقارير: الشباب التركي لا يرى مستقبلا تحت حكم أردوغان

أفادت تقارير حديثة، بأن الشباب التركي يبتعد بآرائه وأهدافه كثيرًا عن حكومة بلاده وتوجهاتها.

وأوضح تقرير لمؤسسة "جيت ستون"، أن الشباب في تركيا، لا يرون مستقبلا في بلادهم، تحت حكم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وأنهم يبتعدون شيئًا فشيئًا عن خطة أردوغان باحتواء الشباب وتوجيههم نحو أفكاره.

واستند تقرير "جيت ستون"، على إحصاءات عديدة جرت في السنوات الأخيرة، من مؤسسات مختصة، تظهر الانشقاق الكبير للشباب التركي عن رئيس بلادهم.

ووفقا لمؤسسة "سوديف" التركية الاجتماعية، فإن أكثر من 70% من فئة الشباب في تركيا، يعتقدون أن الشاب الموهوب في البلاد، لا يستطيع الحصول على فرصة حقيقية في مجال عمله، من دون علاقات سياسية.

وكشفت إحصاءات "سوديف"، أن 30 بالمئة فقط من الشباب في تركيا يعتقدون أنهم يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أن أكثر من 330 ألف شخصًا هاجروا من تركيا، في 2019، بحثا عن فرص عمل بالخارج، وأن 40.8 % من هؤلاء هم بين سن الـ20 والـ34.

وفسرت سيرين سيلفين كوركماز، المديرة التنفيذية لمعهد إسطنبول للبحوث السياسية، هذه الظاهرة بقولها: "الهجرة هي استراتيجية خروج من النضالات اليومية، في تركيا، تزيد البطالة بين الشباب عن 25 %، العديد من هؤلاء الشباب ما زالوا يعتمدون ماديا على عائلاتهم، أو يعملون بأجور منخفضة.

وأضافت كوركماز، أنه في ظل هذه الظروف، الشباب لا يرون مستقبلا لأنفسهم في تركيا.. وهذا يخلق "هاجسّا من المجهول" بالنسبة لهم، بالإضافة إلى البطالة، فإن الاتجاهات الاستبدادية في البلاد -بما في ذلك حظر وسائل التواصل الاجتماعي والتهديدات لحرية الفكر- تؤثر على الشباب وتجعلهم قلقين بشأن مستقبلهم.

وفي الأيام الـ65 الأولى فقط من جائحة فيروس كورونا، تم اعتقال 510 أتراك بتهمة نشر رسائل لا أساس لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل ذلك، وبحلول نهاية عام 2019، حظرت تركيا 408494 موقعا على الإنترنت، و7000 حسابا على تويتر، و40 ألف تغريدة على تويتر، و10 آلاف مقطع فيديو على يوتيوب، و6200 حسابا على فيسبوك، وفقا لتقرير "جيت ستون".

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد قدم مسودة تشريع إلى البرلمان، من شأنها أن تمكّن الحكومة من تشديد سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيجبر مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، على تعيين ممثل رسمي في تركيا، يكون مسئولا أمام السلطات التركية بشكل قانوني، وإذا لم تمتثل هذه الشركات، فقد يتم تغريمها ما يصل إلى ملايين الدولارات.