واشنطن تدعو طهران لاحترام المعايير القانونية الدولية بعد توقيف «شارمهد»

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول، طهران إلى احترام «المعايير القانونية الدولية»، بعد إعلانها توقيف زعيم «مجموعة إرهابية» متهم بإدارة «عمليات مسلحة وتخريبية» ضد إيران من الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت فى بيان بثه التلفزيون الإيرانى توقيف زعيم «مجموعة إرهابية» مقرها الولايات المتحدة متهمة بالوقوف وراء تفجير فى مدينة شيراز (جنوب) فى 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها.

وقالت الوزارة إن جمشيد شارمهد زعيم «مجموعة توندار» الذى كان يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران بات اليوم فى قبضة قوات الأمن الإيرانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بحدة واشنطن لاستضافتها شارمهد و«دعمها إرهابيين معروفين تبنوا عددا من الأعمال الإرهابية داخل البلاد».

وقالت، فى بيان، إن «الكيان الأمريكى يتحمل مسئولية دعمه للزمر الإرهابية والجناة الذين يديرون من داخل الولايات المتحدة عمليات تخريبية ومسلحة وإرهابية ضد الشعب الإيرانى ويريقون دماء مواطنينا».

من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: «أخذنا علما بالمعلومات المتعلقة بشارمهد». وأضاف أن «النظام الإيرانى لديه خبرة طويلة فى احتجاز إيرانيين وأجانب بناء على اتهامات خاطئة».

وأضاف: «نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية وإلى احترام المعايير القانونية الدولية».

ولم يوضح البيان تاريخ أو مكان توقيف جمشيد شارمهد زعيم «جمعية مملكة إيران» المعروفة أيضا باسم «مجموعة توندار» التى تسعى إلى إسقاط النظام فى إيران.

إلى ذلك، بثت وكالة «فارس» الإيرانية، أمس الأول، مقطعا مقتضبا لما قالت إنه اعتراف لزعيم مجموعة توندار الموقوف جمشيد شارمهد.

وفى الفيديو القصير، أقر المعتقل الذى أفادت تقارير بأن تركيا سلمته لطهران، أنه دبر تفجير شيراز قبل 12 عاما، وكان يحضر لعمليات أخرى داخل إيران.