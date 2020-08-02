توزيع الورود والهدايا على نزلاء مستشفى العزل بزفتى

قدم مسئولو شركة الأمن المتعاقدة مع مستشفى زفتى العام في محافظة الغربية، إحدى المستشفيات المخصصة للعزل الصحي لمصابي فيروس كررونا التهنئة لمصابي الكورونا من أطفال وكبار السن، وذلك بتوزيع الألعاب والورود عليهم، وسادت حالة من السعادة بين جميع المرضى لمشاركتهم الاحساس بالعيد.

وقال محمد مجدي مدير الأمن، إنه تلقى توجيهات من مسئولي شركة الإنتاج الحربي المتعاقدة مع المستشفى، بوضع خطة لتوزيع الهدايا والألعاب على المرضى بقسم العزل لإدخال السرور عليهم في أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفًا أنه بالفعل المبادرة لاقت إعجاب جميع المرضى الذين قدموا الشكر لمسئولي الشركة.