حالات الاصابة بفيروس كورونا في الفلبين تتجاوز 100 ألف حالة

سجلت الفلبين اليوم الأحد 5032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي حالات الاصابة 100 ألف حالة، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه الفرق الطبية من أن البلاد تخسر المعركة الآن ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 2059 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الاصابة بلغ 103 آلاف و 185 حالة.

وكانت الفرق الطبية قد أرسلت خطابا للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس السبت، طالبت فيه بفرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين في ظل جهود الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد من خلال تخفيف القيود المفروضة في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن دوتيرتي التقى بمسؤولي مجلس الوزراء لمناقشة طلب الفرق الطبية اليوم، في حين التقى أعضاء قوة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا مع ممثلي الفرق الطبية أمس السبت.

وقالت الفرق في الخطاب " نحن نخوض معركة خاسرة ضد فيروس كورونا، وعلينا أن نضع خطة عمل حاسمة ومتماسكة".

وحذر انطونيو دانس، أحد الأطباء المطالبين بفرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين من أنه في حال استمرت حالات الاصابة في الارتفاع" سوف نكون مثل مدينة نيويورك ، حيث يموت المواطنون على النقالات وغرف الطوارئ أو في المنازل لأن المستشفات امتلأت عن آخرها".

وقال وزير التجارة رامون لوبيز، الذي كان ضمن المسؤولين الذين التقوا الفرق الطبية أمس السبت إن فرض إجراءات إغلاق سيكون أمرا "صعبا" و"ضارا" بصحة المواطنين، حيث أن ذلك من شأنه زيادة معدلات البطالة والفقر.

وأضاف في بيان " علينا أن نتعامل ونتعايش مع الفيروس الموجود معنا" موضحا" هذا يعني إحداث توازن بين الصحة والاقتصاد".

وأوضح لوبيز أنه توجد سبل أخرى لمواجهة مخاوف الفرق الطبية، مثل تطبيق إجراءات الاغلاق على أساس المناطق وتعقب الحالات المصابة بصورة واسعة والعزل والعلاج، بجانب تطبيق أكثر صرامة لبروتوكولات الصحة في وسائل النقل وأماكن العمل.

ويتعين على المواطنين في الفلبين ارتداء الكمامات لدى الخروج من المنازل والالتزام بالتباعد الاجتماعي.