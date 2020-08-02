مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو احتجاجا على الفساد وإدارة أزمة كىرونا وأنصاره يتدخلون

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تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مواقع في أنحاء البلاد ضد محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد وأسلوب إدارته لأزمة جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم السبت، إن أكثر من 7000 شخص شاركوا في مظاهرة بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء /70 عاما/ في القدس، مطالبين باستقالته.

وذكرت الشرطة أن حوالي 1000 شخص شاركوا أيضا في مسيرة عند مقر إقامة نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية الساحلية، كما شهدت تل أبيب مظاهرة أيضا.

وتواجدت الشرطة بصورة مكثفة بمئات الضباط بعد أن هاجم يمينيون مشتبه بهم المتظاهرين خلال مظاهرة مناهضة لنتنياهو في تل أبيب يوم الثلاثاء الماضي.

وتشهد إسرائيل تظاهرات ضد نتنياهو منذ أسابيع. في خضم أزمة فيروس كورونا، ويتهم المحتجون رئيس الوزراء بتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمنع انتشار الفيروس قبل الأوان وعدم الاستعداد لموجة ثانية من انتشاره، من بين أمور أخرى.

وتسبب الإغلاق في الإضرار بالاقتصاد بشدة، حيث تخطت البطالة حاجز الـ 20% في بلد يقطنه تسعة ملايين نسمة.

يذكر أن الادعاء العام في إسرائيل قرر أواخر العام الماضي توجيه اتهامات تتعلق بالفساد لنتنياهو. وتتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها نتنياهو.