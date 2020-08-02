إصابات كورونا بالإمارات تتخطى حاجز الـ60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60 ألفًا و999 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأحد، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 351.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 360 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 54 ألفًا و615.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 685 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 17 مليون إصابة