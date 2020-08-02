قال زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إن الأقاويل اختلفت حول أصل المصريين، مشيرًا إلى أن «الحقائق المتداولة التي تؤكد أن المصريين أصلهم أفارقة حقائق زائفة لا أساس لها من الصحة»

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن «بعض العلماء قالوا إن أصل الفراعنة سامي وحامي أي من آفريقيا وآسيا وذلك على أساس أن اللغة المصرية بها قواعد سامية وقواعد حامية وببروا ذلك بأن شكل الناس في الوجه القبلي يختلف عن الوجه البحري».

واتفق «حواس» مع بيتر عالم الآثار الإنجليزي، الذي أكد أن الحضارة قامت من خلال «أصل المصريين»، لأن مصر يتوافر بها كل الإمكانيات، مضيفًا أن المصريين لا يحملون أي سمات إفريقية بما فيهم الصعايدة.