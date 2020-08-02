لبنان يسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 4885 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أُجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 62 حالة.

وذكرت الصحة اللبنانية أن عدد الفحوص المخبرية التي أُجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 5865 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.