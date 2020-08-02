العراق: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة أي خلايا إرهابية في مدينة الزيدان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن إجراء عملية مسح وتمشيط واسعة لمناطق في مدينة "الزيدان" المتاخمة لمحافظة الأنبار، وذلك لملاحقة أي خلايا إرهابية.

وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه تم التواصل والتنسيق مع السكان المحليين لمتابعة أي خلايا إرهابية تحاول العبث بأمن المدينة والمواطنين ومصالحهم الشخصية أو تحاول إعادة نشاطها الإرهابي.

وأضافت أنه بعد انتهاء عمليات المسح والتمشيط في الزيدان وامتداداتها باتجاه الحدود الفاصلة تم إعادة الانتشار الأمني ونصب كاميرات مراقبة وفتح بعض الطرق التي تسهل عملية حركة ومناورة القطاعات الأمنية.