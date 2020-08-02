شهد مران النادي المصري عصر اليوم، الأحد، مشاركة عماد فتحي، لاعب وسط الفريق وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثمانية أشهر بعدما أتم برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.

وخاض المصري مرانه عصر اليوم على على الملعب الفرعي لستاد برج العرب استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل 6 أغسطس، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، والذي يستأنف نشاطه بعد فترة توقف دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»

وقبل المران الأول للاعب، حرص عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للفريق، على الاجتماع به، وطالبه ببذل أقصى الجهد للعودة بقوة لصفوف الفريق كأحد ركائزه الأساسية التي سيعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري خلال المرحله الهامه المقبلة.