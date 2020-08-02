 زلزال بقوة 6.4 يضرب جنوب الفلبين - بوابة الشروق
الأحد 2 أغسطس 2020 8:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 6.4 يضرب جنوب الفلبين

مانيلا - د.ب.ا:
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 7:50 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 7:50 ص

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر منظقة ماجوينداناو، بجزيرة منداناو، بجنوب الفلبين صباح اليوم الأحد.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال الذي وقع الساعة الواحدة وثمان دقائق صباح الأحد بالتوقيت المحلي كان على مسافة 13 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كوتاباتو، وعلى عمق 543 كيلومترا، وفقا لموقع "إيجل نيوز" الإخباري المحلي.

وقال المعهد في بيان إن مناطق في بلدات الابيل وكيامبا ومالونجون في مقاطعة سارانجاني، وتوبي في مقاطعة كوتاباتو الجنوبية ومدينتي جنرال سانتوس وكورونادال، قد شعرت أيضا بالزلزال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك