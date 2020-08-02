ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر منظقة ماجوينداناو، بجزيرة منداناو، بجنوب الفلبين صباح اليوم الأحد.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال الذي وقع الساعة الواحدة وثمان دقائق صباح الأحد بالتوقيت المحلي كان على مسافة 13 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كوتاباتو، وعلى عمق 543 كيلومترا، وفقا لموقع "إيجل نيوز" الإخباري المحلي.

وقال المعهد في بيان إن مناطق في بلدات الابيل وكيامبا ومالونجون في مقاطعة سارانجاني، وتوبي في مقاطعة كوتاباتو الجنوبية ومدينتي جنرال سانتوس وكورونادال، قد شعرت أيضا بالزلزال.