ولاية فيكتوريا الأسترالية تعلن حالة الطوارئ إثر تسجيل 671 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، حالة الطوارئ بعد تسجيل 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت قد سجلت 397 حالة قبل يوم.

وقال رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد- "إن القيود الجديدة، التي ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أسابيع حتى منتصف سبتمبر، تسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالذهاب للتسوق مرة واحدة في اليوم"، مضيفا أنه لن يتمكن سكان عاصمة الولاية ميلبورن من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات.

يشار إلى أن الحكومة المحلية فرضت حظرا ليليا للتجول كجزء من أقسى القيود المفروضة على حركة الناس حتى الآن لاحتواء الفيروس.