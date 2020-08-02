 متحدث الصحة السعودية: نطبق أعلى البروتوكولات الاحترازية بموسم الحج - بوابة الشروق
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متحدث الصحة السعودية: نطبق أعلى البروتوكولات الاحترازية بموسم الحج

هديل هلال
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 3:54 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 3:54 م

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، حمد العتيبي، إن المملكة ووزارة الصحة تطبقان أعلى البروتوكولات الاحترازية والتدابير اللازمة خلال موسم الحج الحالي، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحجاج سيتوجهون بعد رمي الجمرات لأداء طواف الوداع في الحرم الشريف، مؤكدًا أن المملكة اتخذت إجراءات عالية منذ إعلان موسم الحج الاستثنائي في ظل أزمة كورونا.

وأوضح أن المملكة طبقت العزل المنزلي للحجاج منذ الوصول إلى مكة المكرمة في السكن المخصص لهم، لافتًا إلى مرافقة الحجاج بقوافل مدربة على أعلى مستوى؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

ولفت متحدث وزارة الصحة السعودية إلى رسم خارطة طريق واضحة لرحلة الحجاج، مشيرًا إلى أن المملكة تتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

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