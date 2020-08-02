محافظ الدقهلية: إعدام 863 كيلو مواد غذائية وتحرير 62 محضرا

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المطابقة للمواصفات الصحية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الإدارة العامة للطب الوقائي شنت حملة رقابية للمرور على 214 منشأة غذائية ووحدة صحية ومراكز الأمومة والطفولة ومجازر وحدائق وأماكن تجمعات، أسفرت عن إعدام 863 كيلو مواد غذائية ومشروبات وعصائر متنوعة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كل أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى الاستمرار في تكثيف حملات الطب الوقائي ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة على كل المحال والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن الحملة سحبت 309 عينات متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات، بالإضافة إلى سحب 1168 عينة غدة درقية من الأطفال حديثي الولادة، وصرف 426 علبة ألبان أطفال، وإعدام 683ىكيلو أغذية و180 لتر عصائر، وتحرير 62 محضرا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غلق 6 منشآت لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم.