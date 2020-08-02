القبض على رجل وسيدة اعتديا على أمن شاطئ النخيل

ألقت قوات الأمن، المنوط بها تأمين مداخل شاطئ النخيل، بمدينة 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، مساء أمس السبت، القبض على شخصين "رجل، وسيدة" لاتهامهما بالتعدي على موظفين من أفراد حملة تابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أثناء محاولتهم إخلاء الشاطئ من الأسر التي تسللت إليه ليلًا للاستحمام، رغم اغلاقه بقرارات "مجلس الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، والنيابة العامة".



وقال مصدر أمني لـ"الشروق"رإنه أثناء مشاركة المصابين في عملية إخلاء شاطئ النخيل من المواطنين، اعتدى اثنان من أسرة واحدة مقيمة في محافظة القاهرة، على المجني عليهما، ما أدى لإصابتهما نتيجة الضرب بعصا خشبية على الرأس، وتسبب ذلك في فقدان إحداهما الوعي، والآخر أصيب بجرح غائر، وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج.



وبضبط المتهمين، تم تحرير محضر إداري حيالهما في نقطة شرطة 6 أكتوبر، غربي الإسكندرية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.



الجدير بالذكر أن وحدة الطب الشرعي، لم تتمكن، للمرة الثانية، من إثبات أن العينة المُتخذة من الجثمان المُستخرج "بدون رأس"، من شاطئ النخيل، قبل أسبوع، تخص الشاب الغريق، شادي عبد الله عثمان، البالغ من العمر 17 عامًا، من قرية النجيلة، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، وجرفه تيار البحر مع 11 أخرين قبل 21 يومًا، ولقوا مصرعهم غرقًا، واستخرجوا جميعًا باستثنائه.