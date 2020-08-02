يسعى الديمقراطيون حول جو بايدن إلى تقديم بدائل لتحل محل كامالا هاريس على تذكرته وبطاقته الانتخابية فى منصب نائب الرئيس ، حيث كان يُنظر إليها منذ فترة طويلة باعتبارها المرشحة الأولى للمنصب، فيما تدخل عملية اختيار نائب بايدن مرحلتها النهائية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ورغم أن بايدن قال يوم الثلاثاء الماضي إنه سيعلن اختياره الأسبوع المقبل الذى يبدأ فى الثالث من آب / أغسطس ، إلا أن الأشخاص المطلعين على عملية الاختيار قالوا إنهم يخططون لبدء إدارج الاسم في الأسبوع التالي لذلك ، مما يمنح صاحبي البطاقة الديمقراطية الجديدة ( مرشح الرئاسة ونائبه ) بضعة أيام فقط لخوض حملة معا قبل مؤتمر الحزب، الذي يبدأ في 17 أغسطس.

وأعلن حلفاء بايدن أنه يتم النظر بجدية بشأن كارين بيس النائبة عن كاليفورنيا، رئيسة المجموعة البرلمانية للنواب من ذوى الأصول الأفريقية في الكونجرس، وتنظم بيس حملتها الخاصة.

وانتقد أصدقاء بايدن والمتبرعون هاريس في التقارير الإخبارية الأخيرة، بشكل علني وسري على حد سواء، بأسلوب أدى إلى ظهور ردود فعل عنيفة من المجموعات المدافعة عن حقوق المرأة بسبب تلميحات متحيزة ضد النساء.