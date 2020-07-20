قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أربعة أنواع من اللقاحات لعلاج فيروس كورونا المستجد، جُربت على الحيوانات، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسات ما قبل الإكلينيكية مبشرة.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لجولة «أخبار ten» المُذاعة عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة في مرحلة الاستعداد للدخول في المرحلة الأولى للتجارب الإكلينيكية على البشر، للتأكد من أمان اللقاح وضمان عدم وجود آثار جانبية له.

وذكر أن التجارب الإكلينيكية تُجرى على عدد قليل من البشر؛ لا يزيد عن 50 شخص، مضيفًا أن المرحلة الأولى تستغرق حوالي أربعة أسابيع.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في التأكد من كفاءة اللقاح عند استخدامه على البشر، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تجرى على عدد كبير من البشر، للتمكن من الحصول على موافقة التصنيع من قبل الجهات الصحية المحلية والعالمية.

وأوضح أن هذه التجارب عادةً ما تُجرى في فترة تصل إلى ستة أشهر، ذاكرًا أن الوزارة تسير بسرعة في هذا الأمر، لتقليل هذه المدة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تتواصل بشكل مباشر مع الشركات والجهات التي وصلت للمرحلة الثالثة في التجارب السريرية على لقاح كورونا، مثل لقاح «أكسفورد»، لتأمين حصة لمصر عند الموافقة عليها.