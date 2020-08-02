كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أنه قرر عدم الرحيل عن منصبه «بحكم المسؤولية»، وأنه سيواجه عامه الأخير على رأس مجلس إدارة النادي الكتالوني، وفي نيته أن يترك كل شيء «جاهز وعلى الطريق الصحيح» من أجل المستقبل، بعد موسم استثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «سبورت»، اعتبر بارتوميو أن أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19» تؤثر بشكل خاص على الفرق الكبرى، مذكرا بأنه في حالة البرسا، هو «النادي الذي يحقق أعلى دخل في العالم، وبالتالي هو الأكثر تأثرا».

وشدد رئيس البلوجرانا قائلا «لن أغادر بحكم المسؤولية. في عام 2015 ارتبطت بالتزام مع الشركاء. هناك أيضا خطة إستراتيجية قيد التنفيذ. سيكون تصرف غير المسؤول أن يغادر المجلس الآن، لأنه لا يوجد أحد يعرف برشلونة أفضل من أولئك الموجودين هنا».

وأوضح أن «النادي توقف عن تحصيل 200 مليون يورو بين مارس ويونيو. وبالنسبة لموسم 2020-2021 توقعنا أن نحقق دخل 1.1 مليار لكن بالتأكيد سنواجه انخفاضا بنسبة 30%».

وحول البوسني ميراليم بيانيتش، الذي كان يسعى برشلونة لاستقدامه منذ فترة طويلة، أكد رئيس النادي أنه «سوف يعزز مكانته بسهولة كلاعب مهم».

وعلى الطرف الآخر آرثر ميلو، الضالع في عملية تبادل مع بيانيتش، لكنه تمرد ولم يعد من البرازيل.

وعن هذه المسالة، قال بارتوميو «لقد تلقى آرثر عرضا جيدا جدا من أحد الأندية «يوفنتوس». وأوضح لنا ذلك والحقيقة أن هذا النادي به لاعب، بيانيتش، كان برشلونة يضع أنظاره عليه منذ فترة طويلة. وتم التوصل إلى اتفاق. لكن قرار الرحيل عن البرسا اتخذه آرثر. لأنه لم يثبت نفسه هنا كلاعب لا يمكن الاستغناء عنه».

وأكد بارتوميو أن النادي سيبدأ ملفا تأديبيا ضد آرثر، موضحا «إذا كانت أسبابه غير مبررة، فسيكون هناك عقوبة مالية، هذا أمر مؤكد، ما فعله هو التصرف بعدم احترام تجاه زملائه لأن الفريق والنادي يريدان القيام بعمل جيد في دوري أبطال اوروبا».

وحول مدرب برشلونة، كيكي سيتين، ذكر رئيس البلوجرانا بأن لديه عقد لهذا الموسم والموسم المقبل، وأنه لم تنشأ في أي لحظة فكرة لإقالته، وبالتالي لم يفكر أحد في مرشحين للمنصب.

كما تصدى بارتوميو للانتقادات بأن الفريق، الذي تزيد أعمار أغلب لاعبيه عن 30 عاما، فقد طموحه، ودافع «إنهم الأفضل. يلعبون بشكل جيد جدا. ويتدربون جيدا ويعملون بجد. لديهم طموح. الأفضل هو الجمع بين المخضرمين مع أولئك الذين يصلوا حديثا».

وفي هذا السياق، أكد أن لاعبي الرديف، أراوخو وريكي بويج وأنسو فاتي سينضمون للفريق الأول الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأخير ليس للبيع وأنه عنصر «لا غنى عنه في مستقبل الفريق».