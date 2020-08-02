رئيس حكومة بافاريا الألمانية يطالب بمراجعة يومية لبؤر كورونا

طالب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، الحكومة بأن تعيد باستمرار تقييم ما يُطْلَق عليه بؤر كورونا الخطيرة، من أجل الوقاية من عدوى كورونا عن طريق المصطافين القادمين.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الأحد إنه ينبغي المراجعة اليومية لمناطق خطر الوباء لتوفير مرونة في التعامل.

وقال "زودر" إنه يجب إجراء اختبار للكشف عن كورونا في ألمانيا بالنسبة للعائدين من رحلات في المناطق الساخنة لكورونا، أي المناطق التي بها مخاطر إصابة مرتفعة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة.

وأضاف أن مناطق الخطر تتغير سريعا والقائمة يمكن أن تتوسع سريعا أيضا، متابعًا: "ولذلك فإنني أعتقد أن من المنطقي للغاية أن نتحرك على نطاق واسع للغاية داخل أوروبا بالذات وليس على نطاق ضيق للغاية في إطار عمل رسمي".

وطالب بفرض غرامات مالية على كل هؤلاء الذين يرفضون الاختبارات الإجبارية، أو لا يرتدون الكمامات داخل الحافلات والقطارات، مضيفًا: "أعتقد أن علينا أن نباشر الموضوع برمته بصورة أقوى، وإلا فلن يكون لكل القواعد معنى".