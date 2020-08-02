 الكنيسة الكاثوليكية: استمرار الصلوات في جميع الكنائس بنفس الضوابط - بوابة الشروق
الأحد 2 أغسطس 2020 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الكنيسة الكاثوليكية: استمرار الصلوات في جميع الكنائس بنفس الضوابط

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
أحمد بدراوى
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:13 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:13 م

أوصى، السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، باستمرار صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا يوم الجمعة فقط.

وأعلن السينودس، في بيان صحفي،

أنه بداية من غدٍ الاثنين يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25% من سعة الكنيسة، وأن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف من كل الجهات، مع استمرار صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة.

وأوضح استمرار تعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر.

وتقدم السينودس بجزيل الشكر، للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل معاونيه في الحكومة المصرية، كما شكر الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين تطوعوا بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الله على تعبهم ويحفظهم من كل شر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك