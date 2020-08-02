الكنيسة الكاثوليكية: استمرار الصلوات في جميع الكنائس بنفس الضوابط

أوصى، السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، باستمرار صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا يوم الجمعة فقط.

وأعلن السينودس، في بيان صحفي،

أنه بداية من غدٍ الاثنين يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25% من سعة الكنيسة، وأن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف من كل الجهات، مع استمرار صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة.

وأوضح استمرار تعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر.

وتقدم السينودس بجزيل الشكر، للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل معاونيه في الحكومة المصرية، كما شكر الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين تطوعوا بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الله على تعبهم ويحفظهم من كل شر.