قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الأماكن غير المخططة موجودة في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أن حوالي 40% من عمران مصر غير مخطط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن النسبة تختلف من محافظة لأخرى، لافتًا إلى أن مساحة الأماكن غير المخططة في محافظة القاهرة 18 ألف فدان، والإسكندرية 19 ألف فدان، والجيزة 19 ألف فدان.

وأكد أن الصندوق لم يتوقف عن العمل نهائيًا خلال أزمة كورونا المستجد «كوفيد - 19»، منوهًا أن العشوائيات مرض أخطر من مرض فيروس كورونا المستجد.

وتابع مدير تطوير العشوائيات: «لو لم نهتم بهذا الملف وتغاضينا عن سرعة التنفيذ هناك أمراض اجتماعية ونفسية تظهر»، قائلًا إنه تم تخصيص ميزانية 10 مليارات جنيه؛ لاستكمال المناطق غير الآمنة، وتطوير الأماكن غير المخططة على مستوى الدولة.

وأكد أنه «لولا دعم القيادة السياسية لم يظهر ملف تطوير العشوائيات على السطح»، موضحًا أن مصروفات التطوير على الملف من عام 2008 إلى 2014 بلغ 650 مليون جنيه، فيما بلغ في الفترة ما بين عام 2014 إلى 2020، 26.9 مليار جنيه.

وذكر «صديق» أن التنسيق يتم بين كل جهات الدولة للعمل على الملف، مضيفًا: «معظم الوزارات كالتموين والداخلية والتنمية المحلية، والمحافظات، وجهاز المشروعات الصغيرة، نتعاون معها للقضاء على ظهور العشوائيات».