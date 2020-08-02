المسلماني: عمرو دياب نجح في تجديد الأغنية الوطنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى الإعلامي أحمد المسلماني، إعجابه بالمشروع الفني للمطرب عمرو دياب، وخاصة ما يتعلق بتأديته للأغاني الوطنية.

وقال المسلماني، عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": "في رأيي.. المشروع الفني للأستاذ عمرو دياب يستحق الإعجاب والتقدير، لقد نجح في تجديد الأغنية الوطنية عبر التبجيل الراقي لجغرافيا المدن والحياة في مصر.

واعتبر المسلماني أن أغنيتي "القاهرة" و"يا بلدنا يا حلوة" نموذجاً رائعاً لتقديم الجمال المصري البديع بطريقة حضارية.

حديث المسلماني جاء في إطار لقاء ودي جمعه وعمرو دياب في حضور زوجة المسلماني الدكتورة إنجي مهدي وابنته إنجي المسلماني، حيث أرفق الإعلامي مع تصريحاته صورة تضم أسرته والهضبة خلال عشاء عائلي.