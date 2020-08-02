يوهانسون يؤدي اليمين لرئاسة أيسلندا لفترة ثانية

أدى جودني يوهانسون اليمين الدستورية يوم السبت رئيسا لأيسلندا لولاية ثانية تستمر أربعة أعوام.



وبسبب جائحة فيروس كورونا، أقيمت مراسم أداء اليمين بمقر البرلمان في ريكيافيك، وسط حضور ضعيف، وأمام 30 ضيفا فقط، بينهم رؤساء الحكومة السابقين وأفراد أسرة يوهانسون المقربين، ورئيسة الوزراء كاترين ياكوبسدوتير.



وتم حظر المصافحة التقليدية وإلغاء القداس الكنسي المعتاد بكاتدرائية العاصمة الأيسلندية.



وصدرت تعليمات لسكان البلاد بعدم التجمع خارج مبنى البرلمان هذه المرة لتهنئة رئيسهم الجديد "القديم".



وحصل يوهانسون في الانتخابات التي جرت نهاية يونيو الماضي على فترة ولاية ثانية بفوز واضح أمام منافسه الوحيد جودموندور فرانكلين جونسون.



يشار إلى أن يوهانسون البالغ من العمر 52 عاما يتولى رئاسة أيسلندا منذ عام 2016 ويتمتع بشعبية كبيرة بين السكان.