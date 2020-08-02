فرض حظر التجوال ليلا في مدينة ملبورن الاسترالية بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت السلطات في مدينة ملبورن، ثاني أكبر المدن الاسترالية اليوم الأحد فرض حظر التجوال ليلا بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، ومعظمها بسبب عدوى محلية، على الرغم من القيود القوية المفروضة.

وتشهد ولاية فيكتوريا، التي تعد مدينة ملبورن عاصمتها، موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا منذ يونيو الماضي، حيث سجلت الخميس الماضي 723 حالة إصابة جديدة.

وقال رئيس وزراء الولاية دانيال اندروز اليوم الأحد إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالفيروس، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس في الولاية 123 شخصا وعلى مستوى أنحاء استراليا 208 حالات، مضيفة أن ولاية فيكتوريا سجلت 671 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلن اندروز حالة الطوارئ مما يعطى الشرطة والسلطات الأخرى سلطات إضافية، بالإضافة لفرض قيود جديدة، تشمل تعليق أعمال البرلمان.

وقال اندروز للصحفيين في ملبورن: "سوف يتم فرض حظر تجوال في مدينة ملبورن من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ( 1000 بتوقيت جرينتش) هذا المساء ويوميا".

وأضاف "والسبب الوحيد للخروج من المنزل في ساعات حظر التجوال هو تقديم الرعاية أو الحصول عليها أو الذهاب إلى العمل والعودة منه ".

وسوف يتم السماح لسكان المدينة بالتسوق مرة واحدة في اليوم، وممارسة الرياضة لفترة لا تتجاوز ساعة يوميا في نطاق خمسة كيلومترات من منازلهم.

وقال اندروز" هذه خطوات كبيرة ولكن ضرورية، علينا أن نحد من الحركة وانتقال الفيروس".

وأشار إلى وجود 760 حالة عدوى مجتمعية غامضة ليس من الممكن تعقب مصدرها، وهو ما وصفه بأنه "مستوى مرتفع غير مقبول وأكبر التحديات التي تواجهنا".