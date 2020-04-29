 الهند: تسجيل 54 ألفا و735 حالة إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند: تسجيل 54 ألفا و735 حالة إصابة جديدة بكورونا

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:10 ص

ارتفعت، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى مليون و750 ألفا و723 حالة، وذلك عقب تسجيل 54 ألفا و735 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 37 ألفا و364 حالة، وذلك عقب تسجيل 853 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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