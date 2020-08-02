 أوباميانج يضع شروطه للتجديد مع أرسنال - بوابة الشروق
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أوباميانج يضع شروطه للتجديد مع أرسنال

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 7:16 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 7:16 م

وضع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي، عدة شروط لتجديد تعاقده مع النادي اللندني.

وينتهي عقد أوباميانج مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل، إلا أن هناك إصرار داخل النادي اللندني على الإبقاء عليه، خاصة بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا اموقع «le10sport» الفرنسي، فإن أوباميانج وضع مجموعة شروط للاستمرار مع أرسنال، لا تتعلق فقط بالراتب والمشاركات الأوروبية، إنما اشترط على الإدارة التحرك في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأشار التقرير إلى أن أوباميانج وضع مجموعة من اللاعبين على لائحة تعاقدات أرسنال لمحاولة ضمهم هذا الصيف، أبرزهم الثلاثي الفرنسي في برشلونة، عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي.

وأوضح التقرير أن الإدارة تسعى لإرضاء أوباميانج من خلال ضم لاعبين آخرين، مثل فيليب كوتينيو وموسى ديمبلي وألان سانت ماكسيمين وراؤول خيمينيز وتوماس بارتي وممفيس ديباي.


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