إنبي يفوز على المقاصة وديا قبل لقاء الاهلي

نجح فريق إنبي بقيادة حلمي طولان، في تحقيق الفوز على نظيره مصر المقاصة، اليوم، الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقان، استعدادا لعودة الدورى الممتاز.

ويستعد إنبي لمواجهة الأهلي، يوم الأحد المقبل، فى المسابقة المحلية، ويعد لقاء المقاصة بمثابة البروفة الأخيرة لإنبى قبل مواجهة الأهلي.

وسجل رباعية إنبى كلا من أحمد على "هاتريك" وعمرو ناصر "هدف"، وخاض الفريق البترولى مجموعة من المباريات الودية مؤخرا استعدادا لمواجهة الأهلى حيث تعادل مع نادى مصر كما تعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما يوم الجمعة قبل الماضى، كما تعادل الفريق البترولى مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.