قال جمال بوحسن، عضو البرلمان البحريني، والأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن تصريحات وزير الدفاع التركي «الاستفزازية» تجاه دولة الإمارات ما هي إلا سلسلة للحلقات التي يقوم بها النظام التركي لتطبيق سياسته برئاسة أردوغان.

وأضاف بوحسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أخبار ten» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن هذه التصريحات غير مسؤولة وتضر بالعلاقات العربية التركية كما أضرت التدخلات التركية في الدول العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا.

وأوضح أن وزير الدفاع التركي ما هو إلا واجهة للرئيس التركي ونظامه، ويطبق ما يريده أردوغان، مضيفًا: «أعتقد أن الجيش التركي بريء من تصريحات وزير الدفاع التركي، بل تمثل وزير الدفاع نفسه وسيده أردوغان».

وتابع: «نحن كعرب نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة من قبل وزير الدفاع التركي الصبياني، الذي يمارس البلطجة السياسية، تنفيذًا لأجندة أردوغان ونظامه التركي».

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد هاجم الإمارات، في لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية، واتهمها بدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا في ليبيا وسوريا.