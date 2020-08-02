 سيلتيك يكتسح هاميلتون أكاديميكال في افتتاح مشواره بالموسم الجديد للدوري الأسكتلندي - بوابة الشروق
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سيلتيك يكتسح هاميلتون أكاديميكال في افتتاح مشواره بالموسم الجديد للدوري الأسكتلندي

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 8:38 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 8:38 م

افتتح سيلتيك حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الأسكتلندي لكرة القدم على أكمل وجه، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على ضيفه هاميلتون أكاديميكال اليوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.

وحصد سيلتيك، الذي توج باللقب في المواسم التسعة الأخيرة، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة في موسم 2020 - 2021.

وافتتح أودسون إدوارد التسجيل لسيلتيك في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله الهولندي جيريمي فريمبونج الهدف الثاني في الدقيقة 31، لكن سكوت مارتين قلص الفارق بإحرازه هدف هاميلتون الوحيد في الدقيقة 34.

وعاد إدوارد لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدفين الثالث والرابع لسيلتيك في الدقيقتين 49 و53، محرزا ثلاثة أهداف (هاتريك)، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

واختتم البولندي باتريك كليمالا مهرجان أهداف سيلتيك، بتسجيله الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

يذكر أن موسم 2019 / 2020 بالدوري الأسكتلندي تقرر إنهائه قبل موعده الأصلي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث توج سيلتيك باللقب، بعد تصدره ترتيب المسابقة حين توقفت في مارس الماضي.


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