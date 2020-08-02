العراق يسجل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129 ألفًا و151 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إلى تسجيل 63 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4868.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2611 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 91 ألفًا و886.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 685 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 17 مليون إصابة.