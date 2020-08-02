تمر اليوم (2 أغسطس) الذكرى الثلاثين للغزو العراقي لدولة الكويت، وذلك في مشهد عمق الجرح العربي، بدخول قوات عربية لاجتياح دولة عربية أخرى، دون اعتبارات إنسانية أو الترابط الأخوي الذي يربط أبناء الأمة الواحدة.

وبعد أيام من الغزو وسيطرة قوات صدّام على مناطق حيوية بالعاصمة الكويت، تم إعلان أن الكويت هي رقم 19 في ترتيب المحافظات العراقية، وتعيين أحد الجنرالات محافظاً لها.

بدأت مساعي الحلول العربية منذ لحظة انفجار الأزمة، ودعوة الجميع لاجتماعات قمة عادلة؛ بغية التوصل لصيغة حل نهائي يضمن حقوق الشعب الكويتي، وانضمت الجهود العربية للمحاولات الدولية، ويتم الاصطفاف والتوحد، بعد فشل الحلول السياسية، ويصبح الخيار العسكري هو المخرج الوحيد، ويتم إعلان تحالف عسكري يضم غالبية الدول العربية لجانب الولايات المتحدة وبعض من الدول الكبرى، ويتم العمل في صدد العمليات العسكرية في معركة "تحرير الكويت"، والتي شملت عددا من العمليات يبرز منها عملية "عاصفة الصحراء" في يناير 1991، ويتم بعدها إعلان تخليص الكويت من قوات صدام بشكل نهائي.

عادة، لا تكون الحروب وليدة لصدف أو خطوات غير مرتبة؛ لكن تكون لها جذور وشواهد تنئ عنها، وهو ما ذكره الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، في كتابه "حرب الخليج.. أوهام القوة والنصر" الصادر عن "مركز الأهرام للنشر والترجمة" في 1992.

وقدم هيكل في كتابه تحليل كامل لكل ما يخص الأزمة، وعرض الكواليس والملابسات، ومن بين أبرز ما تحدث عنه الأستاذ هيكل في كتابه كانت أحداث القمة العربية ببغداد، والتي انعقدت قبل نحو الشهرين من بداية الغزو، والتي جمعت الرئيس صدّام حسين بأمير الكويت، في آخر لقاء قبل أن تشتعل النيران الخامدة منذ زمن والأطماع المختبئة دون تصريح.

وفي ذكرى الغزو، نستعرض سطورا من كواليس اللقاء الذي جمع صدّام بالشيخ جابر الصبح أمير الكويت، في الطريق لمطار بغداد.

يبدأ هيكل بالقول إن القمة التي عقدت في بغداد حملت أجواء مشحونة بين الطرفين؛ لكن صدّام أصر أن يرافق أمير الكويت في سيارته لوداعه، ودار بينهما حوار تناول بعض الجوانب الهامة تعلقّت بالديون والحصص البترولية.

فكانت المطالبة العراقية بأن تتم إسقاط الديون الكويتية عن العراق، لكن جاء رد الأمير بأن الديون لا تشكل عائقا في العلاقات بين البلدين، طالما أننا لم نطالبكم بها.

وأضاف الصباح لصدّام، أن الديون تشكل مصلحة للعراق؛ إذ أنها تمثل فرصة لتأجيل سداد الديون لدى صندوق النقد الدولي، ولخص ذلك بقوله: "من مصلحة العراق أن يكون دينه كبيراً على الورق".

وعند الانتقال للجانب الآخر الخاص بالحدود بين البلدين، كان رد الأمير مختصراً: "لابد من تنشيط عمل اللجان".

وكان صدى أعمال القمة على الصحافة الأمريكية، جاء في تعليق على الأوضاع في الشرق الأوسط، وقالت: "من الواضح خلال خطاب صدام بالقمة العربية، أن وجهته لن تعد إسرائيل كما يدعي، بل إن أهدافه صارت في الخليج".