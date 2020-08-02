تحذير فرنسى من عودة تفشى كورونا فى حال استئناف النشاط السياحى

حذرت السلطات الصحية الفرنسية، فى تقرير أمس الأول، من أن استئناف عودة السياحة الفرنسية سواء الداخلية أو الخارجية، سيساهم فى إعادة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19).

وذكرت محطة «فرانس.إنفو» التلفزيونية الفرنسية أنه بينما يستفيد بعض الفرنسيين من موسم الصيف للذهاب إلى عطلات بعد أكثر من 3 أشهر من الحجر الصحى، فإنه مع بداية استئناف الموسم السياحى فى فرنسا تم التعرف على أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مدينة كويبيرون بإقليم (موربيهان)، وذلك فى ملهى ليلى بالمدينة وكذلك على الشواطئ عبر الاختلاط بين الشباب.

ونتيجة لذلك، حظرت بلدية (موربيهان)، مؤخرا، الوصول إلى الشواطئ والحدائق ليلًا، بينما تم إغلاق الطرق المؤدية للمدينة.

ووفقا للوكالة الصحية الإقليمية فى مدينة بريتانى الفرنسية، فإنها قد لاحظت وجود «علاقة بين السياحة وانتشار الفيروس»، موضحة أنه «من أصل 75 حالة جديدة تم تسجيلها منذ 27 يوليو، فهناك 18حالة وافدة لا يقيمون فى بريتانى».

من جهته، أكد رئيس الصحة العامة الفرنسية فى نوفل آكيتين، لوران فيلول، أنه «تم تحديد 9 بؤر جديدة لانتشار الفيروس فى المدنية خلال الشهر الماضى، بينهم حالة فى إحدى فنادق المصطافين»، موضحا أنه من المعقد للغاية القول بأن الزيادة فى عدد الحالات مرتبطة بالسياح.

وأضاف: «يمكننا أن نقول إن الإصابة بالفيروس بسبب اختلاط السكان، والفشل فى الامتثال لتدابير الحجر الذى يزيد من المخاطر».

فيما قالت المديرية العامة للصحة الفرنسية: «لم يكن لدينا أى تقرير عن البؤر المرتبطة بالشواطئ، فقد تم الإبلاغ عن حالات أو تجمعات فى أماكن الإقامة حول أماكن العطلات مثل المخيمات الصيفية ودور الإقامة المؤقتة والفنادق».

بدورها، قالت عالمة الأوبئة كاثرين هيل: «من الواضح أنه خلال العطلات، يتحرك الناس ويلتقون بأشخاص مختلفين»، مضيفة أنه «كلما التقيت بأشخاص مختلفين، ازداد خطر الاتصال بالفيروس».

وتابعت: «المشكلة ليست السياحة بشكل مباشر إنما الاختلاط العشوائى، موضحة أن غياب السيطرة على القطاع السياحى سيكون كارثيا فى البلاد».

من جهة أخرى، وسعت بلجيكا، أمس الأول، قائمة المناطق المحظورة لسفر رعاياها من داخل أوروبا، حيث لم يعد يُسمح بالسفر لغرض السياحة بسبب إعادة انتشار فيروس كورونا، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وأعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، فى بيان، حظر «الرحلات غير الضرورية» مثل السفر لغرض السياحة، للرعايا البلجيكيين إلى المناطق الإسبانية من «نافار» و«أراجون» و«برشلونة» و«ليريدا» فى كتالونيا ومنطقة بحيرة جنيف فى سويسرا (فود وفاليه وجنيف) وإقليم ماين الفرنسى بسبب وضعها الوبائى.