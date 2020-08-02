 براجانتينو يطالب بإيضاحات حول نتائج إيجابية خاطئة لكورونا للاعبيه - بوابة الشروق
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براجانتينو يطالب بإيضاحات حول نتائج إيجابية خاطئة لكورونا للاعبيه

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:36 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:36 م

طالب نادي ريد بول براجانتينو البرازيلي لكرة القدم بإيضاحات من أحد المستشفيات وكذلك من اتحاد كرة القدم المحلي حول كيفية تسجيل النادي لأكثر من 20 اختبارا إيجابيا كاذبا لفيروس كورونا، حسبما أفاد موقع (يو أو إل) الألكتروني البرازيلي اليوم الأحد.

قبل يومين من المباراة الفاصلة في بطولة ولاية ساو باولو ضد كورينثيانز أول أمس الجمعة، والتي انتهت بخسارة براجانتينو صفر / 2، تلقى النادي إخطارا من المستشفى، يفيد بوجود ما لا يقل عن 23 اختبارا إيجابيا، من بينهم الاختبارات التي أجريت على تسعة من اللاعبين.

أرسل النادي اللاعبين وأعضاء الطاقم التدريبي إلى مختبرات أخرى لإجراء اختبارات وقبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة أمام كورينثيانز، تلقى النادي إشعارا بأن نتائج الاختبارات الأصلية كانت خاطئة وأنه لم يصب أحد بالفيروس.

ورغم خوض براجانتينو مواجهة كورينثيانز بأفضل تشكيلة ممكنة، لكن النادي يعتقد أنه تأثر بعدم مشاركة اللاعبين، الذين جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية، في الاستعدادات النهائية للمباراة.


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