العراق يعلن عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الإرهابية

كشفت قيادة العمليات المشتركة فى العراق عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الإرهابية، مشيرة إلى أن التنظيم الإرهابى «داعش» يحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحى لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس: إن «عصابات داعش الإرهابية ومن خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة، وظرف البلد الصحى المتمثل بجائحة كورونا لتنفيذ عمليات إرهابية لاسيما فى المناطق الصحراوية».

وأضاف: «عصابات داعش تعتقد بأن عملياتها الإرهابية ستضع لها وجودا وستؤثر على الوضع الأمنى فى البلاد». ولفت إلى أن «هناك استراتيجية جديدة مبنية على الأسس الاستخبارية من خلال تفعيل الجهد الاستخبارى الأمنى لملاحقة الخلايا الإرهابية».

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أن «جميع الوكالات الاستخبارية التابعة للأجهزة الأمنية تعمل على تكثيف الجهود، لملاحقة فلول داعش».

وأكدت القيادة أن «التحالف الدولى بدوره يقوم بتزويد القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية وكذلك الاستطلاع الجوى، وفى بعض الأحيان تنفيذ ضربات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة، للإسهام فى محاربة بقايا داعش، وتزويد الوحدات العسكرية بكاميرات حرارية لمراقبة ومتابعة العناصر الإرهابية».

من ناحية أخرى، أكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزى، أن جميع مناطق المحافظة مؤمنة، فيما أوضح أن عمليات أبطال العراق الرابعة هدفها سد الثغرات وإعادة الانتشار الأمنى.

وقال العزى إن «جميع المناطق فى المحافظة مؤمنة بشكل كامل وتخضع لسيطرة القوات الأمنية»، مؤكدا «تمشيط المناطق التى كانت غير مستقرة، فضلا عن تدمير مضافات الإرهابيين ومراكز القيادة الخاصة بهم، من خلال عمليات أبطال العراق».