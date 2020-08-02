مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية بمنشأة القناطر.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بسقوط سيارة ميكروباص يستقلها 15 شخصًا داخل ترعة المريوطية، وفور انتقال قوات الإنقاذ النهرى، تبين مصرع 8 أشخاص فيما تمكنت من إنقاذ 7 آخرين من الغرق.

وذكرت التحريات الأولية وفقًا لشهود عيان، أن السيارة يستقلها عدد من الأشخاص يعملون بإحدى المنشآت بالطريق الصحراوي، وكانوا في طريقهم إلى محل إقامتهم بمحافظة المنوفية، وأمر مدير الأمن بإحالة الواقعة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.