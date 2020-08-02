إنقاذ 20 مهاجرا بأقصى الغرب الليبي

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تمكنت وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا من إنقاذ 20 مهاجراً غير قانوني من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية.

وأفاد مكتب الإعلام في الوزارة عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء اليوم الأحد بورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل عن تواجد عدد من المهاجرين في البحر المتوسط في حالة إستغاثة نتيجة تعطل قاربهم الخشبي بأقصى الغرب الليبي .

وأضاف أنه تم تكليف وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري بمهمة الإنقاذ.

وأشار المكتب إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مقر الوحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.