الصين: 49 إصابة جديدة بكورونا بينها 33 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 49 حالة إصابة جديدة بينها 33 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84385 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 30 إصابة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم و3 إصابات في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع أربع حالات في مقاطعة سيتشوان وثلاث حالات في كل من مقاطعتي شاندونغ وهوبي وحالتين في كل من مقاطعتي قوانغدونغ وشنشي وحالة واحدة في كل من شنجهاي ومقاطعة فوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2085 حالة غادر منها 1994 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79003 أشخاص، مشيرة إلى أن 21445 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 145 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض بينها 9 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 257 حالة منها 101 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 3396 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 31 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 474 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1858 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، أرسلت الحكومة المركزية الصينة أول مجموعة من فرق الدعم إلى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة للاضطلاع بتنفيذ اختبارات الحمض النووي لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء تشكيل فرق الدعم بناء على طلب حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، حيث تم اختيار 60 خبيرا من أكثر من 20 مستشفى عام في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، فيما توجهت أول دفعة مؤلفة من 7 خبراء اليوم إلى المنطقة للمساعدة في العمل المخبري.