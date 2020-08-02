قالت الفنانة ريم أحمد، المعروفة بـ«هدى ونيس» ابنة الفنان محمد صبحي في مسلسل «يوميات ونيس»، إنها مازالت تتابع المسلسل مع عائلتها عبر فضائية «dmc».

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن شخصيتها الطفولية في المسلسل هي ما سببت حالة من الصدمة لدى الناس عند معرفتهم خبر حملها، ذاكرة أنها نفسها لم تستطع التعامل مع الأمر سوى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر.

وتابعت: «محمد صبحي لم يصدق خبر حملي في البداية وكان مذهولًا مثلي، لكنه طمأنني بأن هذا الوقت المناسب».

وشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الترفيهي «يوميات ونيس»، الفنان محمد صبحس، وسعاد نصر، وهدى هاني، وفادي خفاجة، وسامح الشجيع، ومن إخراج أحمد بدر الدين ومحمد صبحي.