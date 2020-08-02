قالت منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» أصابت العالم أجمع «بعجز وتراجع وضرر كبير في النمو الاقتصادي».

وأضافت «عبدالصمد» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن العالم كان يتوقع معدلات نمو مرتفعة جدًا، لكن بعد أزمة كورونا أصبحت توقعات معدلات النمو سلبية في كثير من الدول، وخاصة أمريكا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن لبنان كانت تمر بمشكلة مالية نقدية أخرى بجانب أزمة كورونا، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى «التجاذبات السياسية»، ما ضاعف من حجم الأزمة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الإيجابيات لأزمة كورونا، تمثلت في تخفيف الاستيراد، وتقليل التعامل بالعملة الصعبة، مضيفة: «نحاول قدر المستطاع أن نضع حلول للمشكلات».