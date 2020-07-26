آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وسياساته فى مواجهة الفيروس

تظاهر آلاف الإسرائيليين فى عدة مواقع، أمس الأول، ضد فساد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وأسلوب إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19).

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأول، إن أكثر من 7000 شخص شاركوا فى مظاهرة بالقرب من المقر الرسمى لرئيس الوزراء فى القدس، مطالبين باستقالته.

وذكرت الشرطة أن حوالى 1000 شخص شاركوا أيضا فى مسيرة عند مقر إقامة نتنياهو الخاص فى مدينة قيسارية الساحلية، كما شهدت تل أبيب مظاهرة أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتواجدت الشرطة بصورة مكثفة بمئات الضباط بعد أن هاجم يمينيون مشتبه بهم المتظاهرين خلال مظاهرة مناهضة لنتنياهو فى تل أبيب يوم الثلاثاء الماضى.

وتشهد إسرائيل تظاهرات ضد نتنياهو منذ أسابيع فى خضم أزمة فيروس كورونا، ويتهم المحتجون رئيس الوزراء بتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمنع انتشار الفيروس قبل الأوان وعدم الاستعداد لموجة ثانية من انتشاره، من بين أمور أخرى.

يذكر أن الادعاء العام فى إسرائيل قرر أواخر العام الماضى توجيه اتهامات تتعلق بالفساد لنتنياهو. وتتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بتلقى رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، وهى اتهامات ينفيها نتنياهو.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 12 متظاهرا، صباح أمس، رفضوا إنهاء مظاهرة ضد نتنياهو.

وقال نائب قائد منطقة القدس، عفير شومير، إن الشرطة استخدمت «قوة معقولة» ضد مجموعة من المتظاهرين، رفضت إخلاء الشارع خارج المقر الرسمى لنتنياهو بحلول الساعة الثانية صباح أمس.